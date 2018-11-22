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В Уфе адвокаты обвиняемых в изнасиловании полицейских говорят об алиби клиентов

22 ноября 2018, 11:46
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Они будут ходатайствовать об изменении меры пресечения.

О том, что у фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавателя в здании отдела ФМС по Уфимскому району может оказаться алиби, говорят адвокаты обвиняемых. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Башкортостан».

Речь идет о том, что якобы не совпадает время, когда было совершено по показаниям потерпевшей насилие над ней, и время, когда обвиняемые или двое из трех обвиняемых могли быть в другом месте, а не на месте предполагаемого преступления. В связи с этим, как сообщает издание, адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения своим клиентам на другую, не связанную с лишением свободы.

Напомним, что в групповом изнасиловании коллеги обвиняются теперь уже бывшие начальники полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальник отдела ФМС по Уфимскому району.

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