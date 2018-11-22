В Уфе адвокаты обвиняемых в изнасиловании полицейских говорят об алиби клиентов

Речь идет о том, что якобы не совпадает время, когда было совершено по показаниям потерпевшей насилие над ней, и время, когда обвиняемые или двое из трех обвиняемых могли быть в другом месте, а не на месте предполагаемого преступления. В связи с этим, как сообщает издание, адвокаты будут ходатайствовать об изменении меры пресечения своим клиентам на другую, не связанную с лишением свободы.