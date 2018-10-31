Скандал в полиции: В здании Уфимского РОВД начальники изнасиловали дознавателя

Из материалов дела следует, что изнасилование произошло в ночь с 29 по 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Трое сотрудников полиции напали на 23-летнюю коллегу-дознавателя. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о высокопоставленных сотрудниках полиции: 51-летнем начальнике ОМВД России по Уфимскому району Эдуарде Матвееве, 50-летнем подполковнике, начальнике ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве, 34-летнем майоре, начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павле Яромчуке.