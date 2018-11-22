Россия и Армения создадут Международное бюро авиаинцидентов

Соответствующей договор был подписан главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом с одной стороны и и.о. главы Минтранса Армении Акопом Аршакяном с другой. Об этом пишет RNS.
В задачу специалистов Международного бюро авиаинцидентов будет входить расследования происшествий в воздухе. К соглашению могут присоединиться и другие государства. Первым из таких станет Казахстан. Представители Астаны подпишут договор в ближайшее время. Кстати, именно в столице Казахстана будет базироваться первый филиал новой межправительственной структуры.
В прошлом месяце Кабинет министров России поддержал идею Минтранса о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов в воздухе. Не исключено, что когда-нибудь эта организация придет на смену Межгосударственному авиационному комитету (МАК) СНГ.
Москва надеется, что членами нового бюро, кроме Армении и Казахстана, станут Белоруссия и Киргизия. Чем больше стран присоединятся к соглашению, тем быстрее Международное бюро по расследованию авиаинцидентов превратится в межгосударственный орган, который получит полномочия от государств ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьезных инцидентов.