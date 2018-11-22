Россия и Армения создадут Международное бюро авиаинцидентов

В задачу специалистов Международного бюро авиаинцидентов будет входить расследования происшествий в воздухе. К соглашению могут присоединиться и другие государства. Первым из таких станет Казахстан. Представители Астаны подпишут договор в ближайшее время. Кстати, именно в столице Казахстана будет базироваться первый филиал новой межправительственной структуры.