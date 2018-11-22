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Прибыль крупных компаний Башкирии выросла в полтора раза

22 ноября 2018, 05:25
Фото: pixabay.com
Тем временем, каждая четвертая организация работает с убытком.

Прибыль крупных предприятий и организаций Башкирии за 9 месяцев текущего года по оперативным данным составила 183,5 миллиарда рублей. Речь идет об операционной прибыли – выручка минус затраты. И данные касаются крупного бизнеса – без малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций. Данные приводит Башкортостанстат.

По сравнению с этим же периодом прошлого года сальдированный финансовый результат увеличился в полтора раза – на 52,5%. В то же время увеличилась доля убыточного бизнеса: с 24,2% в прошлом году до 25,5% в этом году. Убыток (также разница между выручкой и затратами, только с минусом) за 9 месяцев составил 15,8 миллиарда рублей.

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#Новости#Статистика#Экономика#Финансы#Новости экономики#Марат Гареев
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