Прибыль крупных компаний Башкирии выросла в полтора раза

По сравнению с этим же периодом прошлого года сальдированный финансовый результат увеличился в полтора раза – на 52,5%. В то же время увеличилась доля убыточного бизнеса: с 24,2% в прошлом году до 25,5% в этом году. Убыток (также разница между выручкой и затратами, только с минусом) за 9 месяцев составил 15,8 миллиарда рублей.