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«Башнефть» показала существенный рост прибыли в первом полугодии 2018 года

7 августа 2018, 12:15
«Башнефть» опубликовала итоги 1 полугодия 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности.

Отчет опубликован на официальном сайте «Башнефти».

Согласно отчета в первом полугодии 2018 года «Башнефть» под управлением НК «Роснефть» добилась сильных финансовых результатов. «Башнефть» продемонстрировала существенный прирост по EBITDA и чистой прибыли, несмотря на действовавшие ограничения по объему добычи.

Показатель EBITDA «Башнефти» по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,8% до 81,6 млрд рублей.

Помимо благоприятной ценовой конъюнктуры результат был достигнут благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению уровнем операционных и административных затрат, сократившихся в совокупности более чем на 8%, прокомментировали эти цифры в нефтяной компании.

Обращают внимание два финансовых показателя из отчета.

Чистая прибыль АНК «Башнефть» выросла почти в два раза, по итогам первого полугодия она достигла 41,4 млрд рублей, что на 90% выше показателя за сопоставимый период 2017 года.

Впервые за последние годы вдвое сократился размер чистого долга «Башнефти», что отражает улучшение финансового состояния «Башнефти» и позволяет без привлечения внешнего финансирования приступить к выплате дивидендов, утвержденных акционерами на годовом общем собрании 30 июня.

Напомним, по итогам 2017 года будет выплачено дивидендов на общую сумму 28,2 млрд руб из расчета 158,95 руб на акцию.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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