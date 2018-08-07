«Башнефть» показала существенный рост прибыли в первом полугодии 2018 года

Согласно отчета в первом полугодии 2018 года «Башнефть» под управлением НК «Роснефть» добилась сильных финансовых результатов. «Башнефть» продемонстрировала существенный прирост по EBITDA и чистой прибыли, несмотря на действовавшие ограничения по объему добычи.
Показатель EBITDA «Башнефти» по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,8% до 81,6 млрд рублей.
Помимо благоприятной ценовой конъюнктуры результат был достигнут благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению уровнем операционных и административных затрат, сократившихся в совокупности более чем на 8%, прокомментировали эти цифры в нефтяной компании.
Обращают внимание два финансовых показателя из отчета.
Чистая прибыль АНК «Башнефть» выросла почти в два раза, по итогам первого полугодия она достигла 41,4 млрд рублей, что на 90% выше показателя за сопоставимый период 2017 года.
Впервые за последние годы вдвое сократился размер чистого долга «Башнефти», что отражает улучшение финансового состояния «Башнефти» и позволяет без привлечения внешнего финансирования приступить к выплате дивидендов, утвержденных акционерами на годовом общем собрании 30 июня.
Напомним, по итогам 2017 года будет выплачено дивидендов на общую сумму 28,2 млрд руб из расчета 158,95 руб на акцию.