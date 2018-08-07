«Башнефть» показала существенный рост прибыли в первом полугодии 2018 года

Помимо благоприятной ценовой конъюнктуры результат был достигнут благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению уровнем операционных и административных затрат, сократившихся в совокупности более чем на 8%, прокомментировали эти цифры в нефтяной компании.