Прибыли-убытки: НЕФАЗ и Учалинский ГОК отчитались о финансовых результатах

Это, скорее, промежуточные результаты работы, на основе которых говорить об эффективности деятельности в целом нужно с осторожностью. Речь идет о двух крупных предприятиях Башкирии: ПАО «НЕФАЗ» опубликовал отчетность за I квартал 2018 года, АО «Учалинский ГОК» за II квартал 2018 года (за первое полугодие). Данные представлены в справочно-информационной системе «СПАРК - Интерфакс».