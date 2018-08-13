Прибыли-убытки: НЕФАЗ и Учалинский ГОК отчитались о финансовых результатах

Это, скорее, промежуточные результаты работы, на основе которых говорить об эффективности деятельности в целом нужно с осторожностью. Речь идет о двух крупных предприятиях Башкирии: ПАО «НЕФАЗ» опубликовал отчетность за I квартал 2018 года, АО «Учалинский ГОК» за II квартал 2018 года (за первое полугодие). Данные представлены в справочно-информационной системе «СПАРК - Интерфакс».
«НЕФАЗ», наполовину (50,02%) принадлежащий «КАМАЗу» из Татарстана и на треть (28,5%) Региональному фонду Башкирии, отчитался о чистом убытке по итогам работы в I квартале 2018 года в размере 341 миллиона рублей. В последние два прошедших года – 2017 и 2016 – предприятие показывало чистую прибыль в размере 44,4 и 37 миллиона рублей соответственно.
Структура выручки компании (данные за 2015 год) следующая: производство автосамосвалов - 42,1%, прицепов и полуприцепов - 16,9%, автобусов - 13,8%, прицепы цистерн - 6,1%.
В сравнении с другими компаниями отрасли (производство автобусов и троллейбусов), ПАО «НЕФАЗ» по объему выручки от продаж находится на втором месте среди 30 компаний (данные 2016 года). На первом месте ООО «ЛИАЗ», на третьем ООО «ПАЗ».
По объему чистой прибыли «НЕФАЗ» расположился на 6 месте среди 32 компаний.
В последние несколько лет дивиденды компания не выплачивала.
«Учалинский ГОК» опубликовал отчетность за II квартал 2018 года (первое полугодие). Согласно отчетности, компания за полгода сработала с чистой прибылью в размере 492,3 миллиона рублей.
Чистая прибыль в 2017 году составила 302,8 миллиона рублей. В 2016 и 2015 году этот показатель был значительно выше: 3 и 3,3 миллиарда рублей соответственно.
Основная часть выручки предприятия (74%, данные 2009 года) формируется за счет добычи медного и цинкового концентрата.
В последний раз дивиденды компания выплачивала в 2006 году – 3 рубля на 1 акцию на общую сумму 114,2 миллиона рублей.