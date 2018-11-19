Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первый «Стройчас»

- «Стройчас», как новая форма работы, будет проводиться регулярно по понедельникам, будем обсуждать ключевые вопросы строительства. Республика у нас большая, темпы строительства высокие. Поэтому требуется координация всех необходимых структур. Надеюсь, это временная мера. Но до тех пор, пока все структуры не заработают, как должны, строительство будет под моим личным контролем, – сказал Радий Хабиров.