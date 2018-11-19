Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первый «Стройчас»

Сегодня, 19 ноября, в Доме Республики врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первое совещание на тему строительства в формате «Стройчас». Совещание проводилось в режиме видеоконференции, в нем принимали участие руководители ведомств, главы районов. Об этом сообщает официальный сайт главы республики.
На совещании говорили о строительстве: о проблемных объектах, об обманутых дольщиках, число которых в Башкирии равно порядка 5600, о вариантах решениях их проблем. Также поднималась тема строительства социальных объектов. О более детальных подробностях и принятых решениях пока не сообщается.
- «Стройчас», как новая форма работы, будет проводиться регулярно по понедельникам, будем обсуждать ключевые вопросы строительства. Республика у нас большая, темпы строительства высокие. Поэтому требуется координация всех необходимых структур. Надеюсь, это временная мера. Но до тех пор, пока все структуры не заработают, как должны, строительство будет под моим личным контролем, – сказал Радий Хабиров.
Напомним, что «Стройчас» – один из видов нового формата совещаний, наравне с «Инвестчасом» и «Здравчасом», на которых обсуждаются проблемы инвестиционной деятельности и здравоохранения, соответственно. На них в режиме ручного управления новый глава региона решает обсуждаемые проблемы.
Первая встреча в формате «Инвестчаса» прошла в минувший четверг, 15 ноября. На встрече обсуждались, в частности, 4 инвестиционных проекта в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, спорте и образовании.
В тот же день, 15 ноября, прошло совещание в формате «Здравчас».