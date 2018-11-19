Радий Хабиров: Мы должны убить хамское отношение к семьям с «особенными» детьми

- Ставьте исполнимые задачи. Что я не смогу - скажу: не смогу. Все остальное сделаем. Мы должны убить хамское отношение к семьям с «особенными» детьми , - отметил во вступительной речи врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Кроме родителей, во встрече участвуют пять руководителей некоммерческих благотворительных организаций.
Руководитель автономной некоммерческой организации Центр социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова подняла вопрос обеспечения детей-инвалидов техническими средствами, не вошедшими в федеральный перечень.
На покупку таких средств, как, к примеру, ванны, родителям приходится тратить деньги из собственного кармана.
- К сожалению, не все нужные средства вошли в федеральный перечень, мы просим их включить в региональный, - сказала она.
Радий Хабиров дал указание вице-премьеру Ленаре Ивановой рассмотреть этот вопрос.
- Для начала мы выделим 10 млн рублей. Это не бог весть какие большие деньги, но для начала будет так, - сказал он.
Родители также сообщили, что в Уфе дети могут получить дистанционное образование только до 9 класса. Они попросили главу республики продлить обучение до 11 класса.
- Я это взял на размышление. Всю систему реабилитации вернуть не обещаю, но методом оптимизации что-то придумаем, - прокомментировал Радий Хабиров.