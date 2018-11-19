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В Роскомнадзоре заявили о сохранении тайны личной переписки в мессенджерах

19 ноября 2018, 11:53
Фото: pxhere.com
Глава Роскомнадзора Александр Жаров, что обновленные правила по идентификации личности пользующихся мессенджерами россиян не сделают доступной их переписку.

По словам Жарова, у них будут запрашиваться лишь сведения, касающиеся непосредственно абонента, информирует газета «Известия» 19 ноября.

Он добавил, что и ранее анонимность при пользовании мессенджерами была лишь рекламной уловкой. Пользователь, находясь в записной книжке телефона другого абонента, уже автоматически идентифицируется с помощью приложения для переписки, которым пользуется абонент. Это происходит при согласии на доступ к записям телефонного справочника. Без такого согласия мессенджер работать не будет, пояснил Жаров.

Правительством РФ подготовлены новые правила идентификации, о чем стало известно 6 ноября. Теперь администрация мессенджеров будет проверять данные об абоненте через мобильного оператора. Если в течение 20 минут проверка пройдена не будет, пользователь не сможет общаться через данное мобильное приложение.

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