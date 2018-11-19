В Роскомнадзоре заявили о сохранении тайны личной переписки в мессенджерах

Он добавил, что и ранее анонимность при пользовании мессенджерами была лишь рекламной уловкой. Пользователь, находясь в записной книжке телефона другого абонента, уже автоматически идентифицируется с помощью приложения для переписки, которым пользуется абонент. Это происходит при согласии на доступ к записям телефонного справочника. Без такого согласия мессенджер работать не будет, пояснил Жаров.