Компания ПИК переселяет жителей аварийных домов в Кунцево﻿

Так, во избежание лишнего шума и неудобств для местных жителей, компания воспользуется специальными щадящими технологиями при закладке фундамента и непосредственно стройке. Все близлежащие объекты оснащены «маячками» и датчиками, таким образом достигается полный оперативный контроль.В заключение в ГК ПИК отметили, что были предприняты все меры для сохранения целостности зеленых насаждений района. Более того, предусмотренное компенсационное озеленение предполагает высадку большего количества деревьев, чем будет удалено в процессе строительства.На данный момент запланирована высадка как минимум 350 крупномеров.