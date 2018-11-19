Компания ПИК переселяет жителей аварийных домов в Кунцево﻿

Местные жители, вышедшие 17 ноября на митинг в поддержку ГК, попросили ускорить процесс подготовки к работам и поскорее начать строительство.
«Росбалт» сообщает, что противостояние компании с местными активистами ушло на второй план и жители домов, признанных аварийными, поддерживают ПИК. Они просят скорейшего запуска реконструкции района и даже собирают подписи под петицией в поддержку строительства. Вместе с тем, в самой ГК ПИК подтвердили полную готовность проекта, прошедшего все надлежащие экспертизы. Первостепенно была решена проблема близости других жилых домов.
Так, во избежание лишнего шума и неудобств для местных жителей, компания воспользуется специальными щадящими технологиями при закладке фундамента и непосредственно стройке. Все близлежащие объекты оснащены «маячками» и датчиками, таким образом достигается полный оперативный контроль.В заключение в ГК ПИК отметили, что были предприняты все меры для сохранения целостности зеленых насаждений района. Более того, предусмотренное компенсационное озеленение предполагает высадку большего количества деревьев, чем будет удалено в процессе строительства.На данный момент запланирована высадка как минимум 350 крупномеров.