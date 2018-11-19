mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Китай запустил в космос два спутника

19 ноября 2018, 11:58
Фото: pxhere.com
В Китае 19 ноября в 2:07 по местному времени с космодрома Сичан совершен запуск в космос двух спутников системы навигации Beidou, осуществленный с помощью ракеты «Чанчжэн-3-Би». Через 3 часа спутники были выведены на околоземную орбиту.

Как информирует газета «Известия», это стало завершающим этапом в формировании группы спутников для предоставления услуг по навигации странам инициативы «Один пояс — один путь».

Главный конструктор Beidou Ян Чанфэнак заявил, что запуск является важнейшим этапом перехода к глобальной навигационной системе. В течение следующих двух лет Китай выведет на орбиту еще 6 подобных спутников.

Система Beidou начала создаваться в 2000 году. В настоящее время она покрывает не только Китай, но и часть Азии, а также территории Тихого океана . К 2020 году система по замыслу разработчиков будет покрывать всю земную поверхность.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48