Китай запустил в космос два спутника

Как информирует газета «Известия», это стало завершающим этапом в формировании группы спутников для предоставления услуг по навигации странам инициативы «Один пояс — один путь».
Главный конструктор Beidou Ян Чанфэнак заявил, что запуск является важнейшим этапом перехода к глобальной навигационной системе. В течение следующих двух лет Китай выведет на орбиту еще 6 подобных спутников.
Система Beidou начала создаваться в 2000 году. В настоящее время она покрывает не только Китай, но и часть Азии, а также территории Тихого океана . К 2020 году система по замыслу разработчиков будет покрывать всю земную поверхность.