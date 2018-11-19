Бизнесмен Антон Титов увеличил свою долю в «Обуви России» до 50%

В конце прошлого месяца совет директоров «Обуви России» согласовал обратный выкуп акций компании на сумму до 900 миллионов рублей. В октябре прошлого года «Обувь России» смогла привлечь 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже. Тогда цена за одну акцию компании составляла 140 рублей.