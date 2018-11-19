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Бизнесмен Антон Титов увеличил свою долю в «Обуви России» до 50%

19 ноября 2018, 11:33
Фото: pxhere.com
Главный акционер ПАО «Обувь России» Антон Титов нарастил долю в компании с 44,02% до 50%.

Соответствующее уведомление бизнесмен направил в совет директоров группы. Об этом пишет RNS.

Топ-менеджеры «Обуви России» сообщили, что решение Антона Титова увеличить количество собственных ценных бумаг, говорит о недооценки акций компании на рынке. Группа имеет большой потенциал для развития и увеличения своей капитализации.

В конце прошлого месяца совет директоров «Обуви России» согласовал обратный выкуп акций компании на сумму до 900 миллионов рублей. В октябре прошлого года «Обувь России» смогла привлечь 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже. Тогда цена за одну акцию компании составляла 140 рублей.

Отметим, что «Обувь России» является крупным российским ритейлером. На конец сентября группа владела в России 677 торговыми точками. Последние разбросаны на территории 213 городов. Компания реализует обувь Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette. Сейчас ритейлер развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни. Речь идет о продукции S-tep, All.go и Snow Guard.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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