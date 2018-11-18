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Жители Башкирии собирают деньги на лечение ребенка

18 ноября 2018, 09:34
Фото: соцсети
6-летнему Айнуру нужна сумма 110 тысяч рублей.

6 летний Айнур Сарваров просит каждого, кто может, протянуть ему руку помощи. У мальчика сложный диагноз: резидуально - органическое поражение головного мозга с формированием атрофических изменений, внутренней гидроцефалии в форме пирамидной недостаточности в руках, нижнего спастического парапареза, задержки психоречевого развития. Социализированное расстройство поведения, аутизм.

Родители Айнура говорят, что каждый курс реабилитации приносит результат, наблюдается положительная динамика: мальчик начал говорить первые слова. Но каждый курс стоит денег. Родители Айнура и сам Айнур надеются на помощь.

Реквизиты для помощи ребенку:

НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА 5469620021113574

Получатель мама Эльмира Наилевна

Qiwi 89274340016

С документами по диагнозу и обоснованием необходимости курсов реабилитации можно ознакомиться по ссылкам ниже:

#Новости#Помощь#Марат Гареев#Общество
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