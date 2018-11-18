Жители Башкирии собирают деньги на лечение ребенка

6 летний Айнур Сарваров просит каждого, кто может, протянуть ему руку помощи. У мальчика сложный диагноз: резидуально - органическое поражение головного мозга с формированием атрофических изменений, внутренней гидроцефалии в форме пирамидной недостаточности в руках, нижнего спастического парапареза, задержки психоречевого развития. Социализированное расстройство поведения, аутизм.