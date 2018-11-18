Первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья стала женщина

Об этом политик сообщила в своем Телеграм-канале, где выложила также фото полученного ею удостоверения. Чемерис выдвигается от партии «Народная партия «За женщин России».
«Стать первым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах губернатора Приморского края – хороший знак», – написала Чемерис.
В воскресенье в 18.00 местного времени Избирком Приморья прекратил прием документов от кандидатов. Комплекты документов успели сдать 11 человек, причем четверо сделали это в последний день, передает РИА «Восток-Медиа».
Теперь избиркому предстоит проверить правильность заполнения бумаг – финансовой отчетности, подписных листов и других.
Кроме Чемерис, на высший пост Приморского края выдвигаются нынешний врио губернатора Олег Кожемяко, а также Игорь Степаненко, Андрей Андрейченко и другие.
Выборы губернатора Приморья вызвали ажиотаж – изначально заявлялись 21 человек. Кроме того, за этим политическим событием пристально следят по всей стране, поскольку для новейшей истории России происходящее в регионе стало беспрецедентным по накалу противостояния между кандидатом от власти и представителем оппозиции, пусть и системной. В итоге КПРФ вовсе заявила о снятии своего кандидата Андрея Ищенко с выборов.
Выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря.