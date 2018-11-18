Первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья стала женщина

Выборы губернатора Приморья вызвали ажиотаж – изначально заявлялись 21 человек. Кроме того, за этим политическим событием пристально следят по всей стране, поскольку для новейшей истории России происходящее в регионе стало беспрецедентным по накалу противостояния между кандидатом от власти и представителем оппозиции, пусть и системной. В итоге КПРФ вовсе заявила о снятии своего кандидата Андрея Ищенко с выборов.