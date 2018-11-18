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Первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья стала женщина

18 ноября 2018, 14:44
Депутат думы Владивостока Роза Чемерис стала первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморья.

Об этом политик сообщила в своем Телеграм-канале, где выложила также фото полученного ею удостоверения. Чемерис выдвигается от партии «Народная партия «За женщин России».

«Стать первым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах губернатора Приморского края – хороший знак», – написала Чемерис.

В воскресенье в 18.00 местного времени Избирком Приморья прекратил прием документов от кандидатов. Комплекты документов успели сдать 11 человек, причем четверо сделали это в последний день, передает РИА «Восток-Медиа».

Теперь избиркому предстоит проверить правильность заполнения бумаг – финансовой отчетности, подписных листов и других.

Кроме Чемерис, на высший пост Приморского края выдвигаются нынешний врио губернатора Олег Кожемяко, а также Игорь Степаненко, Андрей Андрейченко и другие.

Выборы губернатора Приморья вызвали ажиотаж – изначально заявлялись 21 человек. Кроме того, за этим политическим событием пристально следят по всей стране, поскольку для новейшей истории России происходящее в регионе стало беспрецедентным по накалу противостояния между кандидатом от власти и представителем оппозиции, пусть и системной. В итоге КПРФ вовсе заявила о снятии своего кандидата Андрея Ищенко с выборов.

Выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря.

#Новости#Павел (Холдинг) Соловьёв#Политика
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