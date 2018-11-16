“Россети” полностью готовы к зимнему периоду

Как сообщает издание «Новые известия», в течение ближайших пяти дней всем дочерним структурам холдинга будут выданы паспорта готовности.
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский прокомментировал получение данных документов о готовности. По его словам, специалисты всех структур трудятся 24 часа семь дней в неделю, именно поэтому ни всегда готовы к непредвиденным ситуациям, и не зависят от текущего времени года. Все это они могут подтвердить на деле, подчеркнул он.
Кроме того Ливинский заявил, что в большей части России зимний сезон уже в разгаре, поэтому задача его компании заключается в стабильном обеспечении эффективного прохождения периода максимальной нагрузки, повысив показатели 2017 года. В достижении поставленной цели поможет высокий профессионализм специалистов, их готовность к внештатным ситуациям, техническая оснащенность, а также централизованная система по управлению электросетевыми структурами, благодаря которой энергетики могут молниеносно реагировать на любые возникшие неполадки в электросетях.
Сообщается, что к периоду максимальных нагрузок подготовлены более 49 тысяч работников в составе 9892 бригад, из которых 583 бригады являются мобильными. К мероприятиям по устранению последствий погодных явлений и иных технических сбоев, могут быть направлены более 23 тысяч единиц спецтехники. Инструментальное обеспечение энергетиков «Россетей» насчитывает более пяти тысяч единиц оборудования для подачи энергии, которое готово для работы в период аварийно-восстановительных мероприятий. Аварийный запас также укомплектован полностью.
Одной из главных задач в 2018 году стали учения для производственного персонала. Всего было проведено 156 мероприятий, в которые входят крупные сборы на территории Дагестана с привлечением участников из 15 дочерних предприятий «Россетей». Также учебные мероприятия проводились и в Центральном Федеральном округе. За тренировками по отработке ситуаций, связанных с угрозами нарушения подачи электроэнергии в условиях низких температур воздуха курировал Федеральный штаб и МЧС России.
По указу Ливинского все сотрудники продолжат проходить дополнительное обучение и тренировки в отдельных регионах страны, где отмечаются повышенные риски возникновения погодных аномалий. Тренировка практических навыков необходима даже вопреки тому, что энергетики «Россетей» полностью готовы к ОЗП. Сейчас учебные мероприятия проводятся в 26 регионах России. Учения продлятся до 22 декабря. Всего в тренировках задействованы более 13 тысяч специалистов в составе 1700 бригад. Также привлечено около трех тысяч единиц специальной техники.