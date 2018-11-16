“Россети” полностью готовы к зимнему периоду

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский прокомментировал получение данных документов о готовности. По его словам, специалисты всех структур трудятся 24 часа семь дней в неделю, именно поэтому ни всегда готовы к непредвиденным ситуациям, и не зависят от текущего времени года. Все это они могут подтвердить на деле, подчеркнул он.