mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Урбанисты: на проспекте Октября хорошо бы смотрелся скоростной трамвай

15 ноября 2018, 13:25
Фото: Дмитрий Колпаков / bashmedia.ru
18:21. Эксперты поделились «мечтами» о том, каким бы мог быть общественный транспорт в Уфе.

- Для начала необходимо выявить потребности. Определить транспортные артерии для высокопроизводительного общественного транспорта. Смотрим на технические параметры: самый востребованная артерия в Уфе – проспект Октября. Здесь хорошо бы пустить городскую электричку. Но на проспекте Октября это не получится по объективным причинам, – говорит Ольга Сарапулова, партнер КБ UrbanБайрам.

- Зато есть технические возможности для организации трамвая либо метробуса (скоростного автобуса), выбор будет зависеть от экономики проекта. Наверное, не метробус в чистом виде, а адаптированный для Уфы, упрощенный.

- Естественно необходимо сразу посчитать экономику: сколько будет стоить организация трамвая или метробуса. Это разные бюджеты: для метробуса не нужно специальное подготовленное полотно. Далее считается окупаемость при существующем и ожидаемом пассажиропотоке. Экономика считается на 10, 20, 30 лет. Просчитывая разные сценарии, приходим к пониманию, какой вид транспорта нужен на той или иной транспортной артерии.

- К ключевой транспортной артерии прицепляются дороги, которые свозят на нее с окраин, например, с Затона. Также просчитывается необходимость в транспорте: с Затона до «Галле» нужен транспорт средней производительности. Очевидно, что это будет не трамвай. А вот автобус, ходящий регулярно, будет кстати.

- Естественно, все нужно смоделировать, протестировать в реальном времени – такое есть в мировой практике.

Официальный партнер медиамарафона «Уфалогия-транспорт» - Группа компаний «Жилстройинвест».

Материалы по теме
Транспортную проблему Уфы должны решать профи, а не чиновники и лидеры мненийУфимец в Москве: Чему бы уфимским властям поучиться у московских Психология толпы: почему люди ждут транспорт не на остановке
#Новости#Общественный транспорт#Уфалогия: Транспорт#Марат Гареев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48