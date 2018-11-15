Урбанисты: на проспекте Октября хорошо бы смотрелся скоростной трамвай

- К ключевой транспортной артерии прицепляются дороги, которые свозят на нее с окраин, например, с Затона. Также просчитывается необходимость в транспорте: с Затона до «Галле» нужен транспорт средней производительности. Очевидно, что это будет не трамвай. А вот автобус, ходящий регулярно, будет кстати.