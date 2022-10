Психология толпы: почему люди ждут транспорт не на остановке

* Стадное чувство – это механизм, лежащий в основе инстинкта самосохранения, применимый в равной степени, как к людям, так и к животным. Стадный инстинкт показывает, как люди или животные в группе могут действовать коллективно, без централизованного руководства. Как отметил В. Троттер, в своей работе "The Instincts of the Herd in Peace and War", искать причины и производные стадного инстинкта бессмысленно, так как он первичен и не разрешим (ru.wikipedia.org).