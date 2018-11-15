Психология толпы: почему люди ждут транспорт не на остановке

- Действительно такая проблема есть. Однако здесь виноваты в этой толчее и заторах обе стороны: и пассажиры, ждущие транспорт задолго до остановки, чуть ли не на перекрестке, и водители, останавливающиеся также задолго до остановки. Один автобус остановился, как и где ему удобно загодя до остановки, отворил двери, а остальным, кто следует за ним, также приходится открывать двери, даже если есть ограждения, высаживая людей буквально на эти ограждения. Это с точки зрения водителей – здесь, скорее имеет место отсутствие культуры и элементарного уважения к другим участникам дорожного движения, – говорит психолог Олег Кушнерук.