Ученый про цвет автобусов: салатовый и триколор – не очень подходят

Напомним, что в настоящее время в голосовании жителей Уфы и не только Уфы на тему того, какой хотелось бы видеть расцветку городских автобусов, лидируют два: желто-зеленый, похожий еще на салатовый, а также ливрея в цветах флага Башкирии – зелено-бело-синий цвет.