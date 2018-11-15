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Ученый про цвет автобусов: салатовый и триколор – не очень подходят

15 ноября 2018, 10:39
Фото: pixabay.com
15:25. Специалист рассказал о том, в какие цвета лучше выкрашивать общественный транспорт.

О том, какого цвета предпочтительнее быть городским автобусам, рассказал директор «Санкт-Петербургского института транспортных систем» Александр Беспалов.

- Предпочтительнее такой цвет: желто-горчичный. Это общепринятая, в частности, Европейская практика, – говорит Александр Беспалов.

По словам специалиста, салатовый цвет – успокаивающий. Он подходит больше к помещениям (внутри). А для общественного транспорта не очень хорош. То же самое касается и нескольких цветов, например, цветов флага.

Напомним, что в настоящее время в голосовании жителей Уфы и не только Уфы на тему того, какой хотелось бы видеть расцветку городских автобусов, лидируют два: желто-зеленый, похожий еще на салатовый, а также ливрея в цветах флага Башкирии – зелено-бело-синий цвет.

На вопрос о том, нужно ли по общественно значимым темам спрашивать мнение жителей, которые не являются специалистами в той или иной теме, ученый ответил:

- Мнение жителей спрашивать надо. Однако принимать решение должен ответственный специалист, основываясь на обоснованных данных.

Ранее, выступая на круглом столе «Транспорт в Уфе: Как хотят изменить ситуацию ученые», Александр Беспалов предлагал, помимо всего прочего, ряд мер по осуществлению транспортной реформы в Уфе:

- Изменить тарифную политику и внедрить единый проездной билет.

- Изменить систему магистральных (основных) маршрутов и организовать «подвозочные» маршруты.

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#Новости#Общественный транспорт#Марат Гареев#Город
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