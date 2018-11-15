Представитель перевозчика: ничего не изменилось в качестве

- Конечно, утром и вечером особенно остро ощущается необходимость в дополнительных местах и мы можем найти и обеспечить работой водителей еще как минимум на 80-90 автобусов. Но пока в администрации на встречу не идут, но мы не теряем надежды разрешить этот вопрос.