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Представитель перевозчика: ничего не изменилось в качестве

15 ноября 2018, 11:28
Фото: Инайя Едренкина / mkset.ru
11:40. Офис перевозчика в Инорсе: Фронтовых бригад, 10.

Даниил Бородокин рассказал о ситуации с перевозками пассажиров из Инорса.

- Да, согласно новой квоте у нас 40 мест, изменения количественные, но не качественные – мы не стали хуже возить людей, есть лицензия, есть трудовые договоры с водителями, отчисления в фонд социального страхования и пенсионный фонд, все как прежде, – говорит наш собеседник.

- Конечно, утром и вечером особенно остро ощущается необходимость в дополнительных местах и мы можем найти и обеспечить работой водителей еще как минимум на 80-90 автобусов. Но пока в администрации на встречу не идут, но мы не теряем надежды разрешить этот вопрос.

Ситуацию прокомментировал и Искалин Виктор Яковлевич - индивидуальный предприниматель.

- Есть вариант искать автобусы большей вместимости, например, есть на линии автобус на 64 места, это больше, чем стандартном «ПАЗзике». У нас 3 маршрута: 207, 272 и 298 (бывший 226), – говорит предприниматель.

Ранее на маршруте 226 было порядка 120 машин, сегодня их на измененном и переименованном маршруте номер 298 всего 40, люди не могут уехать или едут как селедка в бочке.

- Необходимо увеличить количество карт, автопарк есть, мы даже были вынуждены разделить рабочий день на 2 смены, чтобы дать людям возможность работать, им же всем кормить семьи. Мы не могли просто поступить иначе.

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#Новости#Общественный транспорт#Инайя Едренкина#Город
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