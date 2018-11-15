Нелегал, перешедший в «Башавтотранс»: «Мы не знали, что работали нелегально»

Марат Сайранов около недели назад перешел вместе со своим микроавтобусом Ford из одной уфимской транспортной компании, работавшей нелегально, в «Башавтотранс» и рассказал об ощущениях.
- Ну, рано еще, конечно, говорить, неделю только работаю. Хотя бы месяц откатать надо. Но уже лучше вот что: отношение к водителям. Гаражный бокс есть теплый – до этого на стоянку ставил свой автобус, под открытым небом, – говорит Марат Сайранов.
У нелегального перевозчика он водил 255-й маршрут. Говорит, что его бывший работодатель не говорил никому, что работает нелегально – мол, все думали, что работают легально, а оказалось вон оно как.
- Пока несколько дней не было этого автобуса, люди уже привыкли и стали в другие садиться. Ну сейчас снова садятся к нам. Сейчас вроде получше: конкуренции меньше – нелегалов-то убрали. А как дальше будет – посмотрим. Надеемся на лучшее.