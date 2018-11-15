Нелегал, перешедший в «Башавтотранс»: «Мы не знали, что работали нелегально»

- Пока несколько дней не было этого автобуса, люди уже привыкли и стали в другие садиться. Ну сейчас снова садятся к нам. Сейчас вроде получше: конкуренции меньше – нелегалов-то убрали. А как дальше будет – посмотрим. Надеемся на лучшее.