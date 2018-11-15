Такси или автобус: Время в пути почти одинаковое, а цены за проезд совсем разные

Нас, ожидающих маршрутку, было двое. Через 2 минуты подъехала «Газель» по маршруту 220. В посёлке 8 марта в нашу маршрутку сели ещё пятеро.
Небольшая предыстория вопроса: до транспортной реформы жителей «Сосен» и Алексеевки довозил 115-й маршрут «Башавтотранса» и нелегальный 375-й. Когда началась охота на «нелегалов», 375-й маршрут был закрыт. Вместо него удлинили маршрут 220-го до «Сосен», который также проезжает через посёлок 8 марта до остановки «Забельской». С одной стороны, он удобен для тех, кто едет в Зеленую рощу - без пересадки можно доехать до остановки МВД. С другой стороны, для жителей Алексеевки остался только 115-й маршрут.
В отличие от последней, «ГАЗели» 220-й теснее, в час пик люди едут «как кильки в банке». Справедливости ради, стоит отметить, что 115-го маршрута стало больше, появились «ГАЗели» наряду с «Нефазами». Предполагаю, что это переименованные 375-е.
220-й маршрут, в отличие от 115-го, проходит через «Спортивную», а не через «Галле». Оплачивать проезд водители требуют сразу после посадки: на этой стороне реки стоимость проезда становится 25 рублей. Но для жителей ЖК «Сосны» и «Ул. 8 марта» стоимость проезда составляет уже 30 рублей. Дорога занимает около 10-15 минут без учета пробок. Однако такси за это расстояние («Галле-«Сосны») уже берет не менее 200 рублей.