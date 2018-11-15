Скорее в Китай доеду: В Уфе пассажиры вышли на проезжую часть, штурмуя автобус

Поток транспорта здесь утром огромный. Люди стоят рядом с остановкой по причине того, что транспорт останавливается, не доезжая до нее. Сама остановка в чистом состоянии, на ней нет луж, грязи и мусора. Есть навес, под ним имеются скамейки, но они используются не по назначению. Расписание есть, но оно висит высоко на столбе, причем в 6-7 метрах от места посадки людей. Рассмотреть на расписании что-либо сложно, вдобавок автобусы абсолютно не следуют ему.