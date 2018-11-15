Мнение: Иностранные студенты об общественном транспорте в Уфе

- Здесь, правда, есть проблемы с транспортом. Некоторые водители не обращают внимание на светофоры, потому что хотят быстро проехать. В 266 автобусе я недавно увидел, как водитель общается с кем-то по рации. В прошлом году я жил в Воронеже, и никогда там такого не видел, - делится впечатлениями студент-дантист Амр-Халаф.