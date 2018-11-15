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Мнение: Иностранные студенты об общественном транспорте в Уфе

15 ноября 2018, 10:46
Фото: Фото: Ксения Чусова
Журналист и преподаватель русского языка как иностранного Ксения Чусова поговорила со своими студентами о транспортном коллапсе в городе.

15.30. БГМУ

В Башкирском государственном медицинском университете ровно месяц назад начались занятия для студентов-первокурсников из Индии, Египта, Йемена, Ганны, Ирака и других стран. Чтобы добраться до университета большинство студентов пользуется 266 маршрутом (их общежитие находится на ул. Мингажева). Мы решили узнать у будущих медиков-иностранцев, насколько им нравится общественный транспорт в столице Башкортостана и удобно ли им пользоваться.

- Мне не нравится общественный транспорт в Уфе, потому что остановки находятся далеко, и водители иногда переполняют автобусы пассажирами», - делится своим мнением студент из Египта Мохамед Ельхавага.

- Здесь, правда, есть проблемы с транспортом. Некоторые водители не обращают внимание на светофоры, потому что хотят быстро проехать. В 266 автобусе я недавно увидел, как водитель общается с кем-то по рации. В прошлом году я жил в Воронеже, и никогда там такого не видел, - делится впечатлениями студент-дантист Амр-Халаф.

- Я всегда добираюсь на такси. Здесь трудно найти автобус. Их приходится очень долго ждать. Однажды я ждал автобус почти два часа, а потом заказал такси, - рассказывает Ахмед Хашим.

Многие студенты также отмечают, что водители не соблюдают правила, проезжая на красный свет. И отмечают, что в Уфе, в отличие от других городов, нет студенческих проездных.

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