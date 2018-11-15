Ливинский доложил Собянину о цифровизации сетей

Павел Ливинский отметил, что Москва будет первым субъектом РФ, который к 2023 году перейдет на полную цифровизацию комплекса. За пять лет «умные районы» электросетей появятся во всех округах Москвы. «Россети» не просто улучшат наблюдаемость и минимизируют риски возникновения аварий, но и смогут спрогнозировать возможные неполадки.