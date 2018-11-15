Instagram Кадырова опять заблокировали

Сейчас при попытке зайти на страницу главы Чечни в Instagram опять всплывает сообщение о том, что та недоступна или удалена. Аккаунт Рамзана Кадырова в соцсети был заблокирован в конце прошлого года. По словам хозяина странички, это было сделано «абсолютно беспричинно».