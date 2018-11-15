Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить

- Считаю, что простыми административными запретами проблему не решить, нужно сначала создать альтернативу, иначе неудовлетворённый спрос породит нездоровое предложение... И обязательно нужно создать равные условия для частных и государственных, в том числе, муниципальных перевозчиков. Хотя я рад, что начаты в этом направлении жесткие действия по наведению порядка, правда, не всегда популярные, но необходимые, – говорит наш собеседник. По словам г-на Фазлыева, в отрасли пассажирских перевозок сложилась уникальная для России ситуация, когда частный сектор находится в привилегированном положении, так как работают по льготному налогообложению и не выполняют множество отраслевых норм, так как их практически не проверяют.