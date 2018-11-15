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Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить

15 ноября 2018, 12:57
Фото: Facebook
17:40. Бывший руководитель МУЭТ поделился размышлениями на злободневную тему.

- Конечно же, «выкрасить» в один цвет всех легальных перевозчиков, чтобы они отличались от нелегалов – далеко от решения проблемы. Перекраска одного крупногабаритного автобуса выйдет примерно в 300 тысяч бюджетных рублей. Перемножьте на несколько сотен и получите, во сколько выльется эта сомнительная затея. Которая, конечно же, никоим образом не решит уфимскую транспортную проблему, – говорит Аскар Фазлыев, заместитель главы администрации Калининского района Уфы.

По словам чиновника, говорить о перекраске автобусов можно, начинать транспортные реформы необходимо с организации движения. А цвет автобусов – это в данном случае вишенка на торте.

Также Аскар Фазлыев высказался на тему запрета так называемых нелегальных перевозчиков.

- Считаю, что простыми административными запретами проблему не решить, нужно сначала создать альтернативу, иначе неудовлетворённый спрос породит нездоровое предложение... И обязательно нужно создать равные условия для частных и государственных, в том числе, муниципальных перевозчиков. Хотя я рад, что начаты в этом направлении жесткие действия по наведению порядка, правда, не всегда популярные, но необходимые, – говорит наш собеседник. По словам г-на Фазлыева, в отрасли пассажирских перевозок сложилась уникальная для России ситуация, когда частный сектор находится в привилегированном положении, так как работают по льготному налогообложению и не выполняют множество отраслевых норм, так как их практически не проверяют.

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#Новости#Общественный транспорт#Уфалогия: Транспорт#Марат Гареев#Город
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