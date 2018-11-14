mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат предложил заменить тело Ленина в Мавзолее копией

14 ноября 2018, 14:46
Фото: pxhere.com
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил убрать из Мавзолея останки Владимира Ленина и похоронить их, а вместо них разместить копию тела вождя пролетариата. Такую инициативу парламентарий направил в правительство РФ.

Петров хочет, чтобы правительство собрало специальную комиссию, которая решит, что делать с телом Ленина. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению депутата, останки вождя пролетариата нужно похоронить, так как именно этого и хотел Ленин в завещании. Петров предложил устроить прощальную траурную процессию в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти советского политика. Парламентарий считает, что в Мавзолее нужно положить точную восковую или резино-полимерную копию тела революционера.

Инициатива направлена на то, чтобы сэкономить средства, которые тратятся на проведение дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в надлежащем виде, сказал Петров.

Резко против захоронения тела Ленина выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44