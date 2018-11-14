Депутат предложил заменить тело Ленина в Мавзолее копией

По мнению депутата, останки вождя пролетариата нужно похоронить, так как именно этого и хотел Ленин в завещании. Петров предложил устроить прощальную траурную процессию в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти советского политика. Парламентарий считает, что в Мавзолее нужно положить точную восковую или резино-полимерную копию тела революционера.