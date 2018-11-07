«Жена миллионера» обвинила сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании

Отмечается, что в начале ноября 23-летняя Вероника заявила, что Шамсуаров запер ее в квартире, после чего изнасиловал. В качестве подтверждения она предоставила только видеозапись, на которой запечатлена она с якобы нанесенными Шамсуаровым увечьями, сообщает телеканал «360». Кроме того, девушка утверждает, что раньше между ними не было никаких интимных отношений. Однако факты, а именно личная переписка девушки с молодым человеком, свидетельствуют об обратном. Общие знакомые также поддерживают эту версию. Что касается самого мужчины, он не скрывает того, что встречался с Вероникой в течение двух месяцев. Причем отношения были серьезными. Расстался Шамсуаров с девушкой после обнаружения в ее телефоне откровенных фото. У него появились подозрения насчет своей подруги: она могла оказывать эскорт-услуги. Девушка объяснила это тяжелой жизненной ситуацией, связанной с нехваткой денег, однако парень остался непреклонен и сообщил ее родителям о том, как зарабатывает в Москве их дочь. Шамсуаров считает, что именно такой исход событий и послужил почвой для мести экс-возлюбленной.