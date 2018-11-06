В России в 2,5 раза сократят число точек по продаже алкоголя и табака

По словам одного из разработчиков документа Дарьи Халтуриной, на данный момент в РФ на 100 000 населения приходится не менее 120 торговых точек по продаже спиртного и табачной продукции. В тех же странах северной Европы на 100 000 населения приходится всего 15 подобных магазинов.