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Posted 6 ноября 2018, 11:32

Published 6 ноября 2018, 11:32

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В России в 2,5 раза сократят число точек по продаже алкоголя и табака

6 ноября 2018, 11:32
Члены экспертного совета при правительстве составили отзыв на проект «Укрепление общественного здоровья», входящий в национальный проект «Демография».

Документ предусматривает снижение в РФ в более чем в 2,5 раза количества торговых мест, реализующих алкогольную и табачную продукцию. Об этом пишет RNS.

Предполагается, что число магазинов, продающих спиртное и сигареты, снизится до 50 на 100 000 населения. Власти решили, что снижение количества магазинов по продаже вредной для здоровья продукции увеличит продолжительность жизни граждан. Планируется, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составит 80 лет. Сейчас данный показатель равен 72,7 года.

Специалисты называют ценовые, временные и пространственные ограничения наиболее лучшим способом для снижения потребления алкоголя и табака и, как следствие, увеличения продолжительности жизни.

По словам одного из разработчиков документа Дарьи Халтуриной, на данный момент в РФ на 100 000 населения приходится не менее 120 торговых точек по продаже спиртного и табачной продукции. В тех же странах северной Европы на 100 000 населения приходится всего 15 подобных магазинов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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