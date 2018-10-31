В России проект постройки моста на Сахалине возобновят

Кроме того, один из разработчиков Стратегии пространственного развития России Павел Чистяков рассказал о том, что по факту концепция разработки моста включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года. Однако, со слов Чистякова, проект предполагается реализовать в случае подтверждения грузовой базы и наличия доступных финансовых ресурсов.