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В России проект постройки моста на Сахалине возобновят

31 октября 2018, 11:35
Фото: Depositphotos
Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что в России до 2025 года могут вернуть проект пространственного развития России, предполагающий соединение Сахалина с материком.

Так, пишет газета «Известия», в правительстве идет интенсивная работа по планированию реализации этого масштабного проекта. Вместе с тем, окончательного решения о возведении Сахалинского моста не принято.

Кроме того, один из разработчиков Стратегии пространственного развития России Павел Чистяков рассказал о том, что по факту концепция разработки моста включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года. Однако, со слов Чистякова, проект предполагается реализовать в случае подтверждения грузовой базы и наличия доступных финансовых ресурсов.

Так, первостепенный этап — утверждение грунтовой базы. Таким образом будет образована финансовая модель проекта и определен спрос в целом: количество грузов, которые там поедут, и оплата за проезд грузоотправителями.

Отмечается, с главой государства уже обсуждался предварительный вариант комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В свою очередь, Владимир Путин сделал некоторые замечания.

Летом текущего года президент Владимир Путин в ходе встречи с Олегом Кожемяко, который занимал в то время пост губернатора Сахалинской области, сообщил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин. Глава государства отметил, что не хотелось бы отказываться от этого транспортного проекта.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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