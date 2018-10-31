В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики, против гриппа привились 19,4% населения республики: 789 тысяч 683 человека, из которых 640,6 тысяч человек – взрослые и 149 тысяч – дети. Дополнительно привиты 78,1 тысяча человек.