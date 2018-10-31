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В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

31 октября 2018, 06:27
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Однако уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемиологического порога.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики, против гриппа привились 19,4% населения республики: 789 тысяч 683 человека, из которых 640,6 тысяч человек – взрослые и 149 тысяч – дети. Дополнительно привиты 78,1 тысяча человек.

Вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов вируса.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.

- Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, — сообщили в Роспотребнадзоре.

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