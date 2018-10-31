Московским судом был снят арест со счета Улюкаева

Так, пишет газета «Известия», бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки. Судом установлено, что чиновник требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве оплаты услуги по выдаче положительного заключения на покупку «Башнефти». Отмечается, что сам экс-глава Минэкономразвития вину не признает и считает себя жертвой провокации. Кроме того, в середине августа в пресс-службе Мосгорсуда заявили о том, что президиум суда не будет пересматривать приговор Улюкаеву, поскольку отсутствуют основания.