СМИ: Великобритания знала о планах похищения журналиста Хашокджи

По данным британских СМИ, журналист хотел раскрыть причастность Саудовской Аравии к применению химического оружия в Йемене. Сообщается, что приказ о похищении был отдан кем-то из «королевского окружения», но не самим наследным принцем. Продумывались разные сценарии нападения, в том числе с учетом того, что Хашокджи мог оказать сопротивление. Об этом пишет газета «Известия».