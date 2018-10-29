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СМИ: Великобритания знала о планах похищения журналиста Хашокджи

29 октября 2018, 21:17
Британские спецслужбы знали, что власти Саудовской Аравии похитили оппозиционного журналиста, обозревателя The Washington Post Джамаля Хашокджи.

По данным британских СМИ, журналист хотел раскрыть причастность Саудовской Аравии к применению химического оружия в Йемене. Сообщается, что приказ о похищении был отдан кем-то из «королевского окружения», но не самим наследным принцем. Продумывались разные сценарии нападения, в том числе с учетом того, что Хашокджи мог оказать сопротивление. Об этом пишет газета «Известия».

Спецслужбы Великобритании знали о намерении властей Саудовской Аравии похитить журналиста еще за три недели до того, как Хашокджи прибыл в здание консульства в Турция. Великобритания перехватила разговоры саудовской разведки и посоветовала им не убивать сотрудника СМИ.

В начале октября журналист приехал в Стамбул и вошел в здание консульства Саудовской Аравии. После этого его никто не видел. Сообщается, что мужчину подвергали пыткам и допросам, а потом ему отрезали голову в присутствии генконсула королевства.

20 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист умер. По словам генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба, на территории консульства Хашокджи поссорился с людьми, и в ходе конфликта был убит.

В рамках уголовного дела задержаны 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых пока не известны. Своих должностей лишились помощники наследного принца – заместитель главы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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