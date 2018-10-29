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СМИ: базы США беззащитны перед крылатыми ракетами

29 октября 2018, 16:55
Издание The National Interest опубликовало итоги исследования Центра стратегических и бюджетных оценок США, касающиеся возможной уязвимости американских военных баз перед российскими и китайскими баллистическими ракетами.

Эксперты указывают, что у Пекина и Москвы очень много управляемого вооружения. Об этом пишет RNS.

В исследовании говорится, что США в последние годы старались по-максимуму усилить свою защиту от баллистических ракет. В это же самое время Россия и Китай наращивали количество собственных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов с различным вооружением.

Специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок США считают, что у России и Китая хватит сил для уничтожения американских военных баз, расположенных за пределами США. Речь идет о возможном уничтожении таких важных бастионов как база Гуам.

Американские военные ведомства пытаются упрочить оборону своего Западного побережья. В Пентагоне полагают, что Китай может нанести удар своими баллистическими ракетами именно по этой местности. За последнее время Москва и Пекин значительно увеличили количество управляемого вооружения на своей территории. Его применение может угрожать военным базам США.

Высокопоставленные американские военные чины в первую очередь опасаются российских военных комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Кинжал», информирует The National Interest.

Эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок США указывают, что Агентство противоракетной обороны страны старается найти способ противодействия баллистическим ракетам. Одновременно с этим в ведомстве сомневаются в способности американских специалистов разработать более совершенную систему обороны. Для этого необходимо много времени и денег. Таким образом, важнейшие американские военные базы и объекты, расположенные за пределами США, остаются уязвимыми перед массированным залповым огнем баллистических ракет из России и Китая.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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