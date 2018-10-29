СМИ: базы США беззащитны перед крылатыми ракетами

Эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок США указывают, что Агентство противоракетной обороны страны старается найти способ противодействия баллистическим ракетам. Одновременно с этим в ведомстве сомневаются в способности американских специалистов разработать более совершенную систему обороны. Для этого необходимо много времени и денег. Таким образом, важнейшие американские военные базы и объекты, расположенные за пределами США, остаются уязвимыми перед массированным залповым огнем баллистических ракет из России и Китая.