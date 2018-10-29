Радий Хабиров поздравил Ульфата Мустафина с назначением на пост мэра Уфы

- Прежде всего, хотел бы поблагодарить депутатов за ваше решение - оно, на мой взгляд, было трезвым и обдуманным, - отметил Радий Хабиров. - Я не буду скрывать, что этого человека знаю долго, нас связывали личные отношения, но я очень надеюсь, что вам всем вместе удастся сделать так, чтобы город наш развивался, был комфортным - это самое главное. Я прекрасно понимаю, какая это большая ответственность. Конечно, Уфа - и есть Башкортостан, четверть жителей республики проживает в столице. Поэтому правительство Республики Башкортостан будет вашим верным союзником.