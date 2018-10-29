«Башкирский Черномырдин»: Депутаты избрали новым мэром Уфы Ульфата Мустафина

- Хотелось бы сказать и о слабых сторонах города: это уровень развития дорожно-транспортной системы и жилищные условия горожан. По первому вопросу нужна помощь правительства республики, бюджет города не справится. Я надеюсь, оптимальное решение будет найдено. Что касается ветхого жилья. Исторически уже сложилось так, что в Уфе много аварийных и ветхих домов, и это также нужно решать.