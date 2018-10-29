«Башкирский Черномырдин»: Депутаты избрали новым мэром Уфы Ульфата Мустафина

Сегодня, 29 октября, в Горсовете завершилась «мэрская эпопея»: по результатам голосования вакантное место градоначальника занял представитель «Газпрома», Ульфат Мустафин. Из 28 кандидатов, подавших документы на соискание должности, конкурсный отбор прошли 9 человек, но в финале оказались трое: генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, первый заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов, и, собственно, Ульфат Мустафин.
Допущенные кандидаты на должность главы администрации изложили свое видение социально-экономического развития Уфы и представление о том, как эти сферы улучшить. Из трех презентаций депутаты Горсовета выбрали наиболее убедительную по их мнению. 28 депутатов проголосовали "за" Ульфата Мустафина, 1 - воздержался, 1 - "против", 1 - не голосовал. Тезисы Мустафина были следующими.
- Сегодня очень важный день: в городе появится новое руководство. Первое, что нужно сделать - завершить работу над стратегией города, ее нужно дополнить. Необходимо консолидировать внимание на развитии отдаленных районов - Дема, Шакша, Затон. Жилые комплексы вырастают, а школ, детских садов, поликлиник - это тоже нужно решать. Строится жилье - должны появляться и новые социальные объекты.
- Второе - инвестиционный вопрос. Необходимо сделать так, чтобы в Уфу приходили финансы - это должно стать одной из важнейших городских задач.
- Хотелось бы сказать и о слабых сторонах города: это уровень развития дорожно-транспортной системы и жилищные условия горожан. По первому вопросу нужна помощь правительства республики, бюджет города не справится. Я надеюсь, оптимальное решение будет найдено. Что касается ветхого жилья. Исторически уже сложилось так, что в Уфе много аварийных и ветхих домов, и это также нужно решать.
Если мне сегодня будет оказано доверие возглавить администрацию Уфы я сделаю все, чтобы город был чистым, опрятным, благоустроенным. У Уфы есть потенциал, но нужно поменьше говорить, и побольше работать на благо горожан.
Сразу же после голосования с Ульфатом Мустафиным был подписан контракт, в соответствии с которым он теперь и будет выполнять обязанности главы администрации Уфы.
Справка
Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в Чекмагушевском районе, деревня Старо Ихсаново. В 1976 году окончил Старо-Башировскую среднюю школу Чекмагушевского района.
В 1976 году поступил в Уфимский техникум легкой промышленности, на специальность техника-технолога. 4 мая 1977 года был призван на военную службу в ряды Советской Армии. В марте 1981 года закончил УТЛП, получил диплом по специальности техника-технолога хлопкопрядильной промышленности.
В 1981 году начал работу в системе жилищно-коммунального хозяйства Кировского района в качестве слесаря 4 разряда, в ЖЭУ-40. . В марте 1991 года был переведен на должность главного инженера Производственного треста жилищного хозяйства. С сентября 1991 года переведен в исполком Кировского райсовета, назначен заведующим отделом коммунального хозяйства. С сентября 1996 года был переведен на должность заместителя начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения г. Уфы.
Позже был переведен в ОАО «Газ Сервис», назначен на должность зам. директора по экономике, по капитальному строительству. С сентября 1999 года переведен на должность главного инженера филиала «Уфа Газ» ОАО «Газ Сервис». С октября 2003 года переведен в Администрацию Президента РБ. Назначен на должность Начальника финансово-хозяйственного управления.
С мая 2008 г. по сентябрь 2010 г. временно не работал. С сентября 2010 года принят на государственную службу и назначен помощником руководителя Приуральского управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору.
С января 2011 года занимал должность начальника отдела организации надзорно-контрольной и разрешительной деятельности.
Напомним, также сегодня, 29 октября, секретарь Советского райкома КПРФ Альберт Рахматуллин вышел на одиночный пикет к городской администрации. Он требует возвращения прямых выборов мэра.