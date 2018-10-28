mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»

28 октября 2018, 13:37
Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в республике будет покончено с байством, все чиновники – слуги народа. Если кто-то этим не согласен - пусть увольняется.

27 октября вечером Радий Хабиров встретился с ветеранами и тружениками Баймакского района. Он отметил, что подобные встречи организованы для того, чтобы узнать проблемы района и всего Зауралья. Он также заверил, что все проблемы будут решаться последовательно.

- В республике больше не будет никакого байства и баев, все мы — слуги народа и должны служить только ему, - подчеркнул Радий Фаритович.

Местные жители подняли вопрос неразумной оптимизации ФАПов, что привело к нехватке медработников и врачей.

На это высокопоставленный гость ответил, что в системе здравоохранения республики достаточно проблем, которые не решены даже в Уфе. Как пример привел строительство нового корпуса онкодиспансера, который затянулся на шесть лет. При этом онкоболезни – один из частых причин смерти населения.

- Нам надо научиться правильно работать с федеральным центром и уж тем более уметь тратить с умом деньги, которые были выделены Башкортостану на решение проблем здравоохранения или образования, - сказал он.

Радий Хабиров также напомнил свою поездку в карьер около села Темясово.

- Вас просто грабят: разрыли всю территорию, добычу ведут варварским способом, разрушили всю природную красоту этих мест, причинили вред экологии. Я дал указание в срочном порядке прекратить это безобразие. Я не против разработки карьеров, но они должны вестись цивилизованно, при этом основная часть доходов должна направляться для решения проблем района», — подчеркнул Глава РБ.

Ветеранами района также был поднят вопрос подписки на районные газеты, которые иногда в два раза дороже республиканских печатных изданий. Радий Хабиров отметил, что муниципальные газеты обязательно должны быть сохранены и высказал свое возмущение ситуацией вокруг банкротства издательства "Башкортостан". По его мнению, издательство нуждалось в помощи, а не в банкротстве.

Материалы по теме
Новый автобус, дороги, лекарства: о чем просили Главу РБ жители ЗауральяРадий Хабиров побывал в гостях у ветерана труда в Абзелиловском районеРадий Хабиров: «Мы будем разрабатывать карьеры только в интересах республики»
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48