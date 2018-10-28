Радий Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»

Ветеранами района также был поднят вопрос подписки на районные газеты, которые иногда в два раза дороже республиканских печатных изданий. Радий Хабиров отметил, что муниципальные газеты обязательно должны быть сохранены и высказал свое возмущение ситуацией вокруг банкротства издательства "Башкортостан". По его мнению, издательство нуждалось в помощи, а не в банкротстве.