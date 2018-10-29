Радий Хабиров приостановил выдачу лицензий на разработку карьеров природного камня

- Я считаю, что мы столкнулись довольно серьезной системной проблемой. Правоохранители разбираются, какой характер она носит – криминальный или не криминальный. Но я очень возмущен этой историей. Вот таких карьеров только по территории Баймакского района несколько десятков, более 40. Так по всем зауральским районам. Такая критическая ситуация, как мне докладывают, в Ассах и в Абзелиловском районе, соответственно, там идет безудержная разработка этого камня, - сообщил он и обратился к министру экологии и природопользования Башкирии с вопросом о том, сколько получает республика от выдачи лицензий на разработку подобных карьеров.