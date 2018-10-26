В Украине призвали на разрывать договор с Россией по Азовскому морю

Депутат добавил, что Киеву необходимо увеличивать свою группировку судов в Азовском море. Недавно туда направили четыре судна, два из которых Украине подарили США. В ближайшем будущем Киев направив в акваторию еще несколько своих кораблей. Все это необходимо для выстраивания паритета в водах Азовского моря.