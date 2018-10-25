В Башкирии обнаружили древний артефакт времен войны в металлоломе

Вероятно, ложка была трофеем защитника Отечества от немецко-фашистских захватчиков и оказалась ненужной его потомкам. Кинжал, который является ценным предметом историко-культурного значения и источником для реконструкции древнейшей истории юга РБ, по-видимому, был случайно найден много лет назад, и использовался в современном деревенском быту, пока не оказался в куче металлолома.