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Водолазы не нашли пропавшего на Уфимке мужчину

24 октября 2018, 13:35
Поиски идут с 10 октября.

9 октября около часа ночи пропал житель села Караидель, находившийся на середине реки Уфа на катере «Амур», вблизи деревни Новомуллакаево Караидельского района, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Водолазы службы трижды выезжали на поиски пропавшего мужчины - с 10 по 12 октября, с 14 по 16 октября и с 20 по 22 октября. За это время были обследованы акватория и береговая линия реки Уфа от места предполагаемого утопления до села Караидель общей площадью более шести квадратных километров. К сожалению, жителя Караидели так до сих пор и не нашли.

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