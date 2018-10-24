Водолазы не нашли пропавшего на Уфимке мужчину

Водолазы службы трижды выезжали на поиски пропавшего мужчины - с 10 по 12 октября, с 14 по 16 октября и с 20 по 22 октября. За это время были обследованы акватория и береговая линия реки Уфа от места предполагаемого утопления до села Караидель общей площадью более шести квадратных километров. К сожалению, жителя Караидели так до сих пор и не нашли.