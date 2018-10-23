Россияне назвали размер приемлемой для себя пенсии

Исследование показало, что 29% опрошенных в старости собираются продолжить работать. На собственные сбережения рассчитывают 19% респондентов. Еще 3% россиян надеются на помощь детей. Столько же намерены получать выплаты из средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды. О доходах со сдачи в аренду жилья, продажи продукции подсобных хозяйств и товаров ручной работы сообщили 7% граждан. Кроме этого, 16% опрошенных уверили, что они будут жить лишь на государственную пенсию.