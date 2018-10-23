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Россияне назвали размер приемлемой для себя пенсии

23 октября 2018, 16:05
Специалисты рекрутингового агентства Superjob провели опрос среди населения Российской Федерации.

Респондентам предложили назвать желаемый размер пенсионных выплат. Об этом пишет RNS.

В ходе опроса выяснилось, что в среднем граждане РФ хотят получать на пенсии 37 300 рублей в месяц. В 2016 году средний размер приемлемой для россиян пенсии составлял 35 200 рублей.

Молодые люди до 24 лет в среднем хотят получать в старости 31 000 рублей в месяц. Граждане старше 45 лет мечтают о пенсии в размере 39 200 рублей. Самую высокую пенсию хотят иметь сотрудники юридической сферы (41 200 рублей), работники рекламного бизнеса (40 600 рублей), специалисты маркетинга (40 100 рублей) и бухгалтеры (37 300 рублей).

Исследование показало, что 29% опрошенных в старости собираются продолжить работать. На собственные сбережения рассчитывают 19% респондентов. Еще 3% россиян надеются на помощь детей. Столько же намерены получать выплаты из средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды. О доходах со сдачи в аренду жилья, продажи продукции подсобных хозяйств и товаров ручной работы сообщили 7% граждан. Кроме этого, 16% опрошенных уверили, что они будут жить лишь на государственную пенсию.

Всего в опросе приняли участие 1 600 россиян из 300 населенных пунктов страны.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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