Полицейские задержали директора завода «Авангард»

После допроса мужчину поместили под домашний арест. Сегодня стало известно о задержании второго фигуранта дела — директора «Авангарда». Подозреваемого также допросили. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется следствие.