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Полицейские задержали директора завода «Авангард»

23 октября 2018, 16:03
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области произвели задержание директора «Гатчинского завода «Авангард»».

Мужчина проходит по делу о взрыве на предприятии в Гатчине. Об этом пишет RNS.Взрыв на заводе пиротехники «Авангард» произошел в минувшую пятницу. Его жертвами стали четыре рабочих-иностранца. Погибшими оказались трое граждан Таджикистана и один подданный Белоруссии.Сначала представители СК РФ задержали главного инженера завода.

После допроса мужчину поместили под домашний арест. Сегодня стало известно о задержании второго фигуранта дела — директора «Авангарда». Подозреваемого также допросили. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется следствие.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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