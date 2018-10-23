На Камчатке оленеводы шесть лет работали без зарплаты

Так, старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова пояснила, что директор организации, имея возможность выплатить людям деньги, не отдавал их по причине личной заинтересованности. Личные цели были обусловлены желанием продолжить коммерческую деятельность и самостоятельно получать зарплату и другие выплаты.Помимо того, в СУ отметили, что уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), было сопряжено с другим уголовным делом в отношении директора «СХА Дружбы». Ранее его уличили в невыплате восьми работникам предприятия зарплаты на общую сумму около 6,5 млн рублей.