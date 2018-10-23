Казаки выступили с инициативой передать Ставрополью два района Чечни

Кавказская казачья линия обратилась с открытым письмом к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и спикеру краевой думы Геннадию Ягубову. Авторы письма предлагают вернуть в состав края Шелковской и Наурский районы Чечни, переданные республике в 1956 году по указу Никиты Хрущева.