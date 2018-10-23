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Казаки выступили с инициативой передать Ставрополью два района Чечни

23 октября 2018, 18:20
В Ставропольском крае казачья организация обратилась к губернатору с требованием вернуть переданные Чечне районы, сообщает NewsTracker со ссылкой на текст письма.

Кавказская казачья линия обратилась с открытым письмом к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову и спикеру краевой думы Геннадию Ягубову. Авторы письма предлагают вернуть в состав края Шелковской и Наурский районы Чечни, переданные республике в 1956 году по указу Никиты Хрущева.

По мнению казаков, право требовать исторические земли дает недавнее соглашение между Чечней и Ингушетией о пересмотре границы двух республик. Напомним, тогда регионы обменялись небольшими участками приграничной земли.

«Этот непреложный факт дает основание для исполнительной и законодательной власти Ставропольского края также инициировать процесс изменения границ с Наурским и Шелковским районами ЧР, ранее входившими в состав Ставропольского края», - пишут авторы обращения.

Возвращение земель в состав Ставропольского края они называют восстановлением исторической справедливости.

Письмо будет передано в приемную губернатора Ставрополья. Однако атаман Кавказской казачьей линии Сергей Попов не уверен, что власти отнесутся к нему серьезно.

«В ответе, скорее всего, напишут, какую-нибудь чушь, потому что он (губернатор Владимир Владимиров) боится подступиться к этой проблеме», – сказал Попов.

Наблюдатели также скептически относятся к инициативе казаков. По мнению экспертов, власти в обозримом будущем не будут трогать вопрос о границе с Чечней.

«В ближайшее время говорить о серьезном рассмотрении вопроса о передаче районов Ставропольскому краю вряд ли будут», - говорит политолог Дмитрий Фетисов.

При этом, по словам эксперта, к вопросу о границе власти могут вернуться позже.

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