Доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 175 миллиардов рублей

По состоянию на 1 октября 2018 года общая сумма доходов консолидированного бюджета составила 174,7 миллиардов рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года рост составил 26,4%. Основная часть поступлений – налоговые и неналоговые платежи: 1417,4 млрд рублей или 82,3% от всех поступлений. Основные источники доходов консолидированного бюджета следующие: