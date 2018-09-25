Доходы консолидированного бюджета Башкирии за 8 месяцев выросли на треть

За прошедшие 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Башкирии (это сумма всех бюджетов – республиканского, городских, районных) поступило 157,9 миллиарда рублей. Это почти на треть – на 27% – больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на официальном сайте сообщает республиканский Минфин.