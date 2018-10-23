Бывший замглавы «Форума» может стать вице-губернатором Петербурга

Тем не менее, больше всего интересует ее сотрудничество с небезызвестным «Форумом». Организация занимается освоением государственных заказов и стала известна благодаря двум масштабным скандалам. Один из них был арест непосредственного начальника Гордеевой и главы «Форума» Дмитрия Михальченко, также известного в народе как «Губернатор 24 часа». Поводом к скандалу послужил ввоз партии спиртных напитков, общая стоимость которых оценивалась в 600 тысяч евро, под видом строительного герметика. Попытки Михальченко оправдаться в данной ситуации привели к снятию с занимаемых постов глав ФСО,ФМС и ФТС.