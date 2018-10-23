Аналитики рассказали об увеличении зарплат в сфере рекламы

Согласно статистическим данным, зарплаты в рассматриваемой отрасли увеличились в целом по стране и в большинстве крупных городов. Лидирующую позицию здесь занимает Саратов с приростом 30%. Исключениями, в которых показатели наоборот упали, стали Пермь, Иркутск, Омск и Новосибирск, а также Екатеринбург, в котором было зафиксировано самое значительное снижение — на 15%. Самую высокую среднюю зарплату рекламщики могут получить в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, а меньше всего им готовы платить в Омске.Что касается средних окладов, отмечается, что рекламщики в России недооценивают стоимость своего труда. Так, в 15 крупных городах запрашиваемые оклады ниже предлагаемых работодателями. Особенно это заметно в Тольятти, Ульяновске и Красноярске — зарплата в резюме отстает от вакансий более чем на 60%. Самую высокую зарплату запрашивают рекламщики в Санкт-Петербурге (50 137 рублей в месяц), а самую низкую — их коллеги в Тольятти (9255 рублей в месяц).