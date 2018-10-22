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В России к 2024 году планируется построить 200 мусороперерабатывающих

22 октября 2018, 20:29
В Минпромторге России к 2024 году планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Газета «Известия» пишет, что в настоящее время на сортировку направляется около 5% ТКО. Что касается вториспользовария, из этого объема задействовано не более 10%. Новые заводы помогут решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60% всего объема мусора в РФ.Вместе с тем, для обеспечения создания и развития сектора по переработке отходов уже подготовлен федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», который предусматривает создание необходимых для решения проблемы мощностей. Так, строительство заводов предполагается в рамках государственно-частного партнерства, до 30% стоимости проектов могут профинансировать из госбюджета.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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